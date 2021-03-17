التحالف: إحباط هجوم وشيك بمسيّرة حوثية مفخخة تجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إحباط هجوم وشيك بإطلاق مسيرة مفخخة من عمران تجاه السعودية.



وأكد التحالف أنه تم "تدمير الطائرة المسيرة والعناصر الإرهابية المشغلة لها في عمران".

وأضاف التحالف: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية".



وشدد التحالف على أن "العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



وأمس الثلاثاء، تمكن التحالف من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة، أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط.