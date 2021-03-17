15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
رئيس حكومة اليمن: الحوثي أساء فهم رفعه من قائمة الإرهاب الأميركية
Lebanon 24
17-03-2021
|
20:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، إن الرسالة الأميركية برفع ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب تم فهمها بشكل خاطئ من قبل الحوثيين وداعميهم، والذين اعتبروها ضوءا أخضر للاستمرار في جرائمهم ضد اليمنيين وتهديد الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة والعالم بشكل عام.
وأكد معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم الأربعاء، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، أن المجتمع الدولي والأصدقاء في الولايات المتحدة أمام امتحان حقيقي في اليمن لتحقيق السلام عبر الضغط على ميليشيا الحوثي وداعميها في طهران.
ونوه بالرؤية الواضحة للمبعوث الأميركي تجاه الدور التخريبي لإيران في اليمن، وما تلعبه من دور مؤثر في رفض كل جهود السلام بغرض ابتزاز المجتمع الدولي.
وأضاف رئيس الحكومة اليمنية أن "التصعيد العسكري المستمر للحوثيين في مأرب والاستهداف المتكرر للنازحين والمدنيين في عدد من المحافظات، وكذلك الأعيان المدنية في السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة الإيرانية مع كل تحركات أممية ودولية نحو السلام، يكشف حقيقة مشروع الميليشيا والتوجيهات الصادرة إليها من النظام الإيراني".
وجدد التأكيد على موقف حكومته الثابت في التعاطي الإيجابي مع جهود السلام المستدام والذي يتطلع إليه جميع اليمنيين تحت سقف المرجعيات الثلاث.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد أطلع المبعوث الأميركي رئيس الحكومة على الجهود المبذولة لتحقيق السلام بالتوازي مع الجهود الأممية.
كما تمت مناقشة رؤية الحكومة للسلام وتعاملها الإيجابي مع كل المبادرات شريطة التزامها بالمرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، وما يقابله هذا الالتزام من تعنت ورفض من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
وعبر المبعوث الأميركي عن تقديره للحكومة اليمنية وحرصها على إحلال السلام والاستقرار، وما تبديه من مرونة في التعاطي مع الجهود الأممية والدولية.
كما أكد ليندركينغ دعم بلاده للحكومة اليمنية وتواجدها وعملها في العاصمة المؤقتة عدن، ورفض أي أعمال خارجة عن القانون لتقويض التوافق المبني على اتفاق الرياض.
تابع
الأكثر قراءة
الدولار بخمسة آلاف ليرة والعملية مقصودة
Lebanon 24
الدولار بخمسة آلاف ليرة والعملية مقصودة
08:30 | 2021-03-17
17/03/2021 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حكومية بتوزير هذه الشخصية؟
Lebanon 24
مفاجأة حكومية بتوزير هذه الشخصية؟
06:21 | 2021-03-17
17/03/2021 06:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عون للحريري: أمامك هذا الحلّ فقط
Lebanon 24
عون للحريري: أمامك هذا الحلّ فقط
10:30 | 2021-03-17
17/03/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:27 | 2021-03-17
17/03/2021 05:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
Lebanon 24
آخر المستجدات حول اشكال عائشة بكار (فيديو)
17:19 | 2021-03-17
17/03/2021 05:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:59 | 2021-03-17
روسيا تعلن استدعاء سفيرها لدى الولايات المتحدة للتشاور
23:30 | 2021-03-17
السيسي يبحث الوضع في شرق المتوسط مع رئيس وزراء اليونان
23:00 | 2021-03-17
بعد 10 أعوام على الثورة.. تحذيرات من مجاعة في سوريا وموجات نزوح جديدة
22:30 | 2021-03-17
رفلين: نعتمد على أصدقائنا في أوروبا لمنع استخدام "الجنائية الدولية" ضد إسرائيل
22:00 | 2021-03-17
الهند والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة
21:30 | 2021-03-17
الرئاسة السورية: الأسد وعقيلته في مرحلة التعافي من كورونا
فيديو
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
18/03/2021 03:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 03:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
Lebanon 24
بـ"هاتريك" رونالدو.. "يوفنتوس" يتخطّى "كالياري" في الدوري الإيطالي!
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 03:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact