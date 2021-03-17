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عربي-دولي
الرئاسة السورية: الأسد وعقيلته في مرحلة التعافي من كورونا
Lebanon 24
17-03-2021
|
21:30
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أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية أن "الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا"، وقالت في صفحتها على "فيسبوك": "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء بفيروس كوفيد 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما، والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".
أضافت: "كما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان إلى ممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة أل.بي سي. آر".
وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت في 8 الجاري "إصابة الأسد وعقيلته بكورونا وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".
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