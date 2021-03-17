عربي-دولي

الهند والإمارات تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

Lebanon 24
17-03-2021 | 22:00
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أعلن وزير النفط الهندي دارمندرا برادان أن الهند والإمارات بحثتا اليوم سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، رغم توصية نيودلهي شركات التكرير الهندية بخفض اعتمادها على نفط الشرق الأوسط.

وكتب برادان على "تويتر": "بعد اجتماع عبر الإنترنت مع سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) بحثنا مجالات جديدة للتعاون في قطاع النفط والغاز وغيره، واتفقنا على أن نظل ملتزمين رغم التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد".

وأضاف أنه بحث مع الجابر سبل تعزيز "زخم شراكة ثنائية استراتيجية في الطاقة" بين البلدين.

والإمارات مورد رئيسي للنفط إلى الهند وشريك في مشروع هندي لتشييد مصفاة تكرير بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات على الساحل الغربي للبلاد.
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