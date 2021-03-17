عربي-دولي

السيسي يبحث الوضع في شرق المتوسط مع رئيس وزراء اليونان

Lebanon 24
17-03-2021 | 23:30
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وأن الجانبين بحثا قضايا التعاون الثنائي، وشرق المتوسط.
 
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الاتصال تناول متابعة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والأمنية والطاقة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الاقليمية في شرق المتوسط، خاصة مستجدات الملف الليبي.

وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يساهم في الدفع قدما بالتعاون المتميز بينهم، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس المصري اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع اليونان وما تشهده من تطور إيجابي، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، مثمنا في هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية الثلاثية، مؤكدا حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون مع اليونان بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين.
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