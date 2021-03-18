السيستاني: لا تُلقوا بالعراق في أحضان إيران!

كتب سليمان جودة في " الشرق الاوسط": روى عمرو موسى في كتاب مذكراته عن سنواته العشر أميناً عاماً لجامعة الدول العربية، ما لا بد أن نضعه أمام أعيننا كلما كان علينا أن نتطلع كعرب نحو العراق!

كان موسى في زيارة إلى بلاد الرافدين عام 2005، وكان على رأس جدول أعمال الزيارة أن يلتقي المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني حيث يقيم في مدينة النجف العراقية. وحين انتهت مراسم اللقاء الرسمي بينهما طلب المرجع الشيعي العراقي أن يلتقيا دقائق على انفراد، فكان من الطبيعي أن يغادر القاعة أعضاء الوفد الذي يرافق الأمين العام للجامعة، وأن تخلو قاعة اللقاء إلا منهما!

وما إن خلت القاعة حتى سارع السيستاني يقول: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمرو موسى، سأقول لك شيئاً أريد أن تتذكره: لا تُلقوا بالعراق في أحضان إيران!

وما يدعو إلى التفاؤل بعض الشيء أن السيستاني قد وجد صوتاً يماثل صوته هذه الأيام في المنطقة، ولم يعد صوتاً يغرّد وحده في اتجاه تقديم الوطن على ما عداه، وفي اتجاه التمسك بالوطنية كقيمة جامعة بين أبناء البلد الواحد، وفي اتجاه حصار واجب لدعوات سارحة لا تقيم للأوطان في منطقتنا وزناً ولا اعتباراً!

هذا الصوت المماثل هو صوت البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي يقف في كل صباح لافتاً نظر الجميع بأعلى صوت إلى أن لبنان يستحق ما هو أفضل، وأن هذا الأفضل لن يكون ممكناً ولا متاحاً إلا إذا علا لبنان فوق أطماع طبقة الساسة فيه.