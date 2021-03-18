عربي-دولي

"تهديد خطير" قرب منزل نائبة بايدن.. واعتقال رجل من تكساس يعاني من "جنون العظمة"!

Lebanon 24
18-03-2021 | 07:30
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كشف جهاز الخدمة السرية الأميركي أن رجلا من سان أنطونيو بولاية تكساس أُلقي القبض عليه قرب مقر الإقامة الرسمي لنائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس في واشنطن، أمس الأربعاء، ووجهت له اتهامات متعلقة بالأسلحة.

 

وأضاف الجهاز المسؤول عن أمن الرؤساء الأميركيين ونوابهم إن ضباطا تابعين له يرتدون ملابس مدنية أمسكوا ببول موراي (31 عاما) في شارع قرب مجمع حكومي يضم مقر إقامة نائبة الرئيس والمرصد البحري الأميركي.

 

وذكرت شرطة العاصمة الأميركية واشنطن أن ضباطها ألقوا القبض على مواري ووجهوا له الاتهامات.

 

وأضافت شرطة العاصمة أن القبض على موراي أثارته "نشرة مخابرات مصدرها تكساس"، ولم تذكر تفاصيل عن محتويات النشرة.

 

وكتب مراسل في مكتب واشنطن التابع لشبكة "فوكس نيوز" على "تويتر" أن نشرة إنفاذ القانون في تكساس قالت إن موراي كان يعاني من "أوهام بجنون العظمة" وأنه أرسل لوالدته رسالة نصية يقول فيها إنه في واشنطن وإنه "سيهتم بمشكلته".

 

وذكرت شرطة العاصمة الأميركية أن موراي يواجه تهمة حمل أسلحة خطيرة وحمل بندقية أو بندقية صيد خارج ساعات العمل وحيازة ذخيرة غير مرخصة وحيازة جهاز ذي سعة كبيرة لتغذية الذخيرة.

 

وقالت الشرطة إنه تم العثور على بندقية وذخيرة من سيارة موراي.

المصدر: سكاي نيوز
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