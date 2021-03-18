عربي-دولي

قتلى من الجيش الأفغاني بتحطم مروحية.. وأنباء عن صاروخ

Lebanon 24
18-03-2021 | 09:30
A-
A+
Doc-P-804308-637516565398093040.jpg
Doc-P-804308-637516565398093040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 9 من قوات الأمن قتلوا في حادث تحطم طائرة هليكوبتر وسط البلاد ليل الأربعاء الخميس.

وذكرت الوزارة في بيان أنها تحقق في التحطم الذي وقع في إقليم ميدان وردك وأن القتلى كانوا من طاقم الطائرة والقوات الخاصة.
وأبلغ مصدر في القوات الجوية ومسؤول إقليمي وكالة "رويترز" أن الطائرة أصابها صاروخ أثناء إقلاعها.

من جانب آخر، قال مسؤولون أفغان إن 3 أشخاص قتلوا بينما أصيب 11 عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق في حافلة تقل موظفين حكوميين في العاصمة كابل، الخميس.
وأكدت متحدث باسم شرطة كابل عدد الضحايا لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى، وقال مسؤول آخر إن الحافلة كانت تقل موظفين في الحكومة.
يأتي التفجير في اليوم الذي تجتمع فيه الحكومة الأفغانية وحركة طالبان ودول مهمة، بينها الولايات المتحدة وروسيا في موسكو للضغط من أجل خفض العنف ودفع عملية السلام الأفغانية.
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2021-03-18
12:00 | 2021-03-18
11:50 | 2021-03-18
11:30 | 2021-03-18
11:00 | 2021-03-18
10:30 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website