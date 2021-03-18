عربي-دولي

الرياح تغيّرت.. الأردن "خرب" زيارة نتنياهو للإمارات ليوصل رسالة

Lebanon 24
18-03-2021 | 11:00
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نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن محللين قولهم إن "تخريب" الأردن لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإمارات، بحسب تعبيرها، كانت رسالة لنتنياهو مفادها: "توقف عن تهميشنا".

وقالت الصحيفة إن "المملكة الهاشمية، التي ظلت بعيدة عن الأضواء خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تعتقد أن الرياح تغيرت وسيظهر الرئيس الحالي جو بايدن نهجا أكثر توازنا".

ويوم الخميس الماضي، أرجأ الأردن منح طائرة نتنياهو الإذن بعبور مجاله الجوي إلى الإمارات، مما أجبر نتنياهو على تأجيل رحلته إلى الإمارات التي كان سيلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أول زيارة رسمية له إلى هذه الدولة الخليجية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أنه كان من المتوقع أن يقوم نتنياهو بزيارة إلى الإمارات، ولكن بسبب صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية تم تأجيلها.

ولفت مكتب نتنياهو إلى أن "هذه الصعوبات نبعت كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".
المصدر: روسيا اليوم
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