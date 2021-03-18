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عربي-دولي
"مساعدة بقيمة 15 مليون دولار".. هذه تفاصيل خطة بايدن لإحياء العلاقات مع فلسطين
Lebanon 24
18-03-2021
|
19:00
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ورد في مسودة مذكرة دبلوماسية أميركية أن إدارة الرئيس جو بايدن، تعكف على صياغة خطة تهدف إلى إحياء العلاقات الأميركية الفلسطينية المنهارة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكرت "رويترز" نقلا عن موقع صحيفة "ذا ناشيونال" أن المسودة لا تزال في "طور الصياغة"، لكنها قد تشكل في نهاية المطاف أساسا للتراجع عن جوانب في نهج ترامب الذي ندد به الفلسطينيون على انحيازه الشديد لإسرائيل.
ومنذ أن تولى بايدن منصبه في 20 كانون الثاني، قال مساعدوه إنهم يعتزمون ترميم العلاقات مع الفلسطينيين، وتعهدت الإدارة الجديدة باستئناف رصد مئات الملايين من الدولارات للمساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.
كما أوضح مساعدو بايدن أنهم يريدون إعادة استهداف حل الدولتين كأولوية في السياسة الأميركية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنهم يتحركون بحذر مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في 23 آذار، وبعدها الفلسطينية في الأشهر المقبلة.
كما جاء في المسودة، أن الرؤية الأميركية هي "تعزيز الحرية والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين في المدى القريب".
وورد في المسودة أنه قد يتم الإعلان عن مساعدات بقيمة 15 مليون دولار للفلسطينيين بحلول نهاية آذار للتصدي لمرض كوفيد-19.
كما تفيد الصحيفة بأن المسودة تتبنى موقفا أكثر صرامة تجاه الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وتشدد على ضرورة "التزام فلسطين بوقف المدفوعات التي تقدمها للمحكومين الفلسطينيين في إسرائيل بأعمال إرهابية".
المصدر:
روسيا اليوم
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