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وفاة رئيس دولة بسبب كورونا

Lebanon 24
18-03-2021 | 12:30
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أعلنت سامية حسن مستشارة ونائب الرئيس التنزاني وفاة الرئيس جون ماغوفولي بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت: "أعزائي التنزانيين، من المحزن أن نعلن أنه اليوم الموافق للـ17 من آذار 2021 وفي حوالي الساعة 6 مساء، فقدنا زعيمنا الشجاع الرئيس جون ماجوفولي الذي توفي متأثرا بمرض القلب في مستشفى مزينا في دار السلام حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا".

وأضافت: ترتيبات الدفن جارية"، معلنة الحداد في البلاد 14 يوما، وتنكيس الأعلام في البلاد.

وبدا ماغوفولي (61 عاما) بصحة جيدة، عندما شوهد في آخر ظهور له أمام الجمهور في 27 شباط الماضي، عندما عين مسؤولا جديدا بمقر الرئاسة في دار السلام، العاصمة التجارية لتنزانيا.

وخيب ماغوفولي آمال منظمة الصحة العالمية خلال الجائحة، عقب تقليله من شأن الخطر الذي يمثله "كوفيد-19"، قائلا، إن "الله والعلاجات الطبيعية كاستنشاق البخار سيحمي شعب تنزانيا".

المصدر: وكالات
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