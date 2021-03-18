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عربي-دولي
كيف علّق الكرملين على تصريحات بايدن الأخيرة بشأن بوتين؟!
Lebanon 24
18-03-2021
|
13:30
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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أنّ موسكو ستتعامل مع واشنطن انطلاقاً من حقيقة أن الرئيس الأميركي جو بايدن "لا يرغب في تحسين العلاقات"، واعتبرت أنّ التصريحات الأخيرة بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيئة للغاية" و"لاسابق لها".
وجاء تصريح الكرملين، تعليقاً على ما قاله الرئيس الأميركي، لقناة "أي بي سي" الأميركية، أمس الأربعاء، من أنّ القيادة الروسية يجب أن "تدفع الثمن" مقابل التدخل في الانتخابات الأميركية، كما أجاب بايدن بـ"نعم"، عن سؤال الصحافي بشأن ما إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتل".
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الخميس، إنّ الرئيس الأميركي أظهر أنّه بالتأكيد لا يخطط لتحسين العلاقات مع روسيا، وأكّد أن روسيا ستنطلق من هذا المستقبل عند التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأوضح بيسكوف أنّه تم استدعاء السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، للتشاور ومراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالتَيْ "تاس" و"نوفوستي" الروسيتيْن.
وحول ما إذا كان بوتين سيستمع للسفير الروسي الذي سيتوجه إلى موسكو يوم 20 الشهر الجاري، قال بيسكوف إن ذلك لم يتم التخطيط له لكن الرئيس الروسي سيستمع إليه إذا لزم الأمر.
المصدر:
روسيا اليوم
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