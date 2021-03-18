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بوتين لبايدن: كل إناء بما فيه ينضح... أتمنى لك الصحة

Lebanon 24
18-03-2021 | 14:30
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رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأميركي، جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، فكل إناء بما فيه ينضح، داعيا له بالصحة.

وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية: إدارة الولايات المتحدة لديها توجه محدد في العلاقات مع روسيا ولكن بشروطها، وموسكو ستواصل تطوير العلاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك واشنطن.

وأضاف: "على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة اننا مثلها، لكن الأمر ليس كذلك، لدينا شفرة جينية مختلفة".
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