بوتين لبايدن: كل إناء بما فيه ينضح... أتمنى لك الصحة

رد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على نظيره الأميركي، جو بايدن، الذي وصفه "بالقاتل"، ناصحا إياه النظر في المرآة، فكل إناء بما فيه ينضح، داعيا له بالصحة.وقال بوتين في تصريحات تلفزيونية: إدارة الولايات المتحدة لديها توجه محدد في العلاقات مع روسيا ولكن بشروطها، وموسكو ستواصل تطوير العلاقات مع جميع دول العالم بما في ذلك واشنطن.وأضاف: "على الرغم من اعتقاد الولايات المتحدة اننا مثلها، لكن الأمر ليس كذلك، لدينا شفرة جينية مختلفة".