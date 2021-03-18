17
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
هذه ارقام البطالة في روسيا
Lebanon 24
18-03-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت نائبة وزير العمل الروسي، إيلينا مختياروفا، اليوم الخميس، عن تراجع عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميًا في البلاد إلى 1.9مليون.
وقالت مختياروفا خلال مناقشة في موقع "روسيا الموحدة" لمشروع قانون الحزب حول التوظيف: "بضع كلمات حول الوضع في سوق العمل. في تقديرنا، إنه مستقر الآن ... إذا كنا نتحدث عن البطالة المسجلة، ففي الوقت الحالي يوجد 1.9 مليون شخص مسجلين في مراكز التوظيف".
وكان وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، أعلن في 10 آذار/مارس الجاري، أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا آخذ في الانخفاض، كان هناك 2.1 مليون مسجل.
وقي وقت سابق، أعلن نائب عمدة موسكو للسياسة الاقتصادية وعلاقات الملكية والأراضي فلاديمير يفيموف، أن موسكو واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في العالم من حيث نسبة التوظيف، مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية فبراير/شباط، انخفض عدد المواطنين العاطلين عن العمل في موسكو بنسبة 32%.
وقال يفيموف: "إن معدل البطالة في موسكو، على الرغم من أنه أظهر زيادة ملحوظة خلال الوباء، كان أقل بكثير مما هو عليه في أكبر المدن في العالم. كانت موسكو ولا تزال واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في روسيا والعالم من حيث نسبة التوظيف".
تابع
الأكثر قراءة
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد هبوطه المفاجئ مساء أمس.. هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية
09:01 | 2021-03-18
18/03/2021 09:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يهبط إلى هذا المستوى!
23:13 | 2021-03-17
17/03/2021 11:13:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
Lebanon 24
هذه هي القطبة المخفية في الكلمة الرئاسية التي فجرت سجال عون - الحريري
08:00 | 2021-03-18
18/03/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
Lebanon 24
6 مصارف في عين العاصفة
10:05 | 2021-03-18
18/03/2021 10:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
Lebanon 24
بعد لقاء عون-الحريري.. الدولار يسجل انخفاضاً كبيراً فكم بلغ؟
17:00 | 2021-03-18
18/03/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:45 | 2021-03-18
البحوث الفلكية تعلن رسميا غرة شهر رمضان المبارك
17:00 | 2021-03-18
رئيس "الموساد" السابق: القدس مصدر قلق للأردن.. وعلاقتنا أكثر تعقيداً من اتفاقيات السلام الأخرى
15:30 | 2021-03-18
سوريا... إعادة القاصرين إلى ذويهم لمنعهم خوض الحروب
15:00 | 2021-03-18
السياحة والسفر بعد الحصول على اللقاح.. ماذا يقول الخبراء؟!
14:30 | 2021-03-18
بوتين لبايدن: كل إناء بما فيه ينضح... أتمنى لك الصحة
14:00 | 2021-03-18
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
فيديو
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
Lebanon 24
زوبعة نارية: لقطات لإطلاق نار مباشر من "إس –400" ونظام الدفاع الجوي (فيديو)
14:00 | 2021-03-18
18/03/2021 17:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تطرح أحدث هواتفها المنافسة لهذا العام لشبكات 5G (فيديو)
21:00 | 2021-03-17
18/03/2021 17:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
Lebanon 24
تصريحاته أثارت ضجة.. فنان سوري يكشف كيف نام في الشارع ودعم قصي خولي له (فيديو)
21:00 | 2021-03-15
18/03/2021 17:54:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact