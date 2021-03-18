هذه ارقام البطالة في روسيا





وقالت مختياروفا خلال مناقشة في موقع "روسيا الموحدة" لمشروع قانون الحزب حول التوظيف: "بضع كلمات حول الوضع في سوق العمل. في تقديرنا، إنه مستقر الآن ... إذا كنا نتحدث عن البطالة المسجلة، ففي الوقت الحالي يوجد 1.9 مليون شخص مسجلين في مراكز التوظيف".





وكان وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، أعلن في 10 آذار/مارس الجاري، أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا آخذ في الانخفاض، كان هناك 2.1 مليون مسجل. أعلنت نائبة وزير العمل الروسي، إيلينا مختياروفا، اليوم الخميس، عن تراجع عدد العاطلين عن العمل المسجلين رسميًا في البلاد إلى 1.9مليون.وقالت مختياروفا خلال مناقشة في موقع "روسيا الموحدة" لمشروع قانون الحزب حول التوظيف: "بضع كلمات حول الوضع في سوق العمل. في تقديرنا، إنه مستقر الآن ... إذا كنا نتحدث عن البطالة المسجلة، ففي الوقت الحالي يوجد 1.9 مليون شخص مسجلين في مراكز التوظيف".وكان وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، أعلن في 10 آذار/مارس الجاري، أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا آخذ في الانخفاض، كان هناك 2.1 مليون مسجل.

وقي وقت سابق، أعلن نائب عمدة موسكو للسياسة الاقتصادية وعلاقات الملكية والأراضي فلاديمير يفيموف، أن موسكو واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في العالم من حيث نسبة التوظيف، مشيرا إلى أنه منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية فبراير/شباط، انخفض عدد المواطنين العاطلين عن العمل في موسكو بنسبة 32%.



وقال يفيموف: "إن معدل البطالة في موسكو، على الرغم من أنه أظهر زيادة ملحوظة خلال الوباء، كان أقل بكثير مما هو عليه في أكبر المدن في العالم. كانت موسكو ولا تزال واحدة من أكثر المدن ازدهارًا في روسيا والعالم من حيث نسبة التوظيف".