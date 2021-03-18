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عربي-دولي
المخاوف كبيرة.. الاعتداءات على الآسيويين في أميركا تتزايد
Lebanon 24
18-03-2021
|
19:30
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وجّهت السلطات في أميركا، الأربعاء، تهمة القتل إلى مطلق النار على صالونات تدليك آسيوية في أتلانتا، وذلك بعد يومٍ على الهجمات التي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.
ووفقاً لوكالة “فرانس برس”، فإنّ روبرت آرون لونغ (21 عاماً) نفى وجود أي دافع عنصري لديه، قائلاً إنه يواجه مشاكل “إدمان الجنس”، غير أنّ المحققين يعتبرون أنه من المبكر حسم دوافع لونغ.
وجرى تنظيم وقفات تضامنية مع الضحايا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وقد أخذت هذه التحركات شكل احتجاجات على تزايد الهجمات بحق المتحدرين من أصول آسيوية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ "الأميركيين من أصل آسيوي قلقون جداً”، معتبراً أنّ “أعمال العنف بحق هذه الأقلية مقلقة جداً".
وتأتي هذه المأساة في وقتٍ يشير العديد من الأشخاص ضمن هذه الفئة إلى أنهم يعانون من هجمات شفوية وجسدية متزايدة منذ بدء وباء “كورونا” الذي ظهر في الصين في نهاية 2019.
وفعلياً، فإن الاعتداءات ضدّ الأمريكيين – الآسيويين اتخذت منحى تصاعدياً خلال أزمة الوباء، وهو الأمر الذي استدعى تحركاً كبيراً من منظمات حقوق الانسان التي دعت إلى نبذ الكراهية، مطالبين بوقف هذا السلوك العنصري على الفور.
وكان تقرير لمنظمة “ستوب هايت” كشف أن 70% من الأشخاص من أصول آسيوية أكدوا تعرضهم لمضايقات شفوية وأكثر من شخص من أصل 10 انهم تعرضوا لاعتداء جسدي بين آذار 2020 وشباط 2021.
ورغم أنه من الصعب تحديد الدافع المناهض للاجانب لهجوم ما، فان الجرائم التي تنفذ بدوافع عنصرية ضد الآسيويين تزايدت بمعدل 3 أضعاف لترتفع من 49 إلى 122 السنة الماضية في أكبر 16 مدينة أمريكية، وذلك بحسب دراسة أجراها مركز دراسة الحقد والتطرف.
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