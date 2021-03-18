عربي-دولي

جو بايدن يواجه دعوى قضائية كُبرى داخل أميركا.. ما القصّة؟

Lebanon 24
18-03-2021 | 20:00
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تقدّمت العديد من الولايات الأميركية بدعوى قضائية ضدّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بسبب أمرٍ تنفيذي أصدره الأخير، والذي يقضي بالغاء تصاريح خط أنابيب النفط “Keystone XL”.

ووفقاً للتقارير، فإن ولايتي تكساس ومونتانا هما من بين الولايات الـ21 التي رفعت الدعوى ضدّ جو بايدن، ويكمن الهدف من وراء ذلك في إلغاء قرار الرئيس الأمريكي بحجة أن الأخير “تجاوز سلطته من خلال الأمر بإلغاء تصريح لخط الأنابيب الكندي الأمريكي العابر للحدود”، وفق ما ذكر موقع “axios” الالكتروني.

وفي السياق، قال المدعي العام في ولاية مونتانا أوستن كنودسن في بيان، إن “سلطة تنظيم التجارة الخارجية وبين الولايات تعود إلى الكونغرس وليس الرئيس”.

وسينقل خط الأنابيب “Keystone XL” النفط الخام من ألبرتا في كندا إلى ولاية نبراسكا، علماً أن بناءه قد انطلق العام الماضي بعدما أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حينها تصريحاً رئاسياً بالموافقة. ومع هذا، فإنّ خط الأنابيب هذا سيوفر آلاف الوظائف.

ووفقاً لـ”axios”، فإنّ بايدن كان قد ألغى التصاريح في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهوريين. وفي حين أن بعض الولايات الممثلة في الدعوى، مثل كنتاكي ولويزيانا وكانساس، لديها حكام ديمقراطيون، إلا أن جميع الولايات لديها نواب عامون جمهوريون.
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