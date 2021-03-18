استولى على حساب بايدن.. مخترق "تويتر" يواجه السّجن لمدّة 3 سنوات

ذكرت مجلة "فوربس" أنّ المراهق غراهام إيفان كلارك "العقل المُدبّر" لاختراق صفحات شخصيات بارزة على "تويتر" بينها رئيس شركة "تيسلا" إيلون ماسك والرئيس الأمريكي جو بايدن، سيواجه السجن لمدّة 3 سنوات بعد اقراره بالانتهاكات التي قام بها.ويبلغ كلارك من العمر 18 عاماً، وقد تمكن من الاستيلاء على حسابات ضمن "تويتر" تعود إلى شخصيات وشركات معروفة، كما أنه عمد إلى نشرِ روابط تطلب عملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة، وحقق لصالحه مبلغاً مالياً يصل إلى 117 ألف دولار.ووفقاً لـ"فوربس"، فإنّ مخترق "تويتر" سيقضي 3 سنوات في السجن تليها 3 سنوات تحت المراقبة، كما أنه لن يُسمح له باستخدام أي أجهزة إلكترونية من دون إذن من سلطات إنفاذ القانون أثناء فترة المراقبة.

كذلك، جرى توجيه اتهامات لشخصين آخرين هما نيما فاضلي (22 عاماً) والذي يعيش أيضا في فلوريداً، وماسون شيبارد، وهو مواطن بريطاني (19 عاماً)، بجرائم تتعلق بالاختراق، على الرغم من أنّ المدعين يقولون إن كلارك كان زعيم العصابة.وقال أندرو وارين المدعي العام لولاية هيلزبره: "يحتاج غراهام كلارك إلى أن يحاسب على تلك الجريمة". وأضاف: "في هذه الحالة، تمكنا من تحقيق هذه العواقب مع إدراكنا أن هدفنا مع أي طفل، كلما أمكن ذلك، هو جعله يتعلم دروسه دون تدمير مستقبله".وكانت شركة "تويتر" أعلنت أنّ القراصنة المسؤولين عن الاختراق الذي حصل خلال العام الماضي، استخدموا هواتف لخداع موظفي الشركة للسماح لهم بالوصول إلى الأنظمة الداخلية.ومع هذا، فقد شملت الحسابات التي تعرضت لهجوم القرصنة، حساب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والملياردير الأمريكي بيل غيتس.وكان كلارك بدأ القيام بأعمال محظورة عبر الإنترنت في وقت مبكر من حياته. فعندما كان عمره 10 سنوات، كان يلعب لعبة الفيديو "Minecraft" بشكل جنوني.وفي سن الـ 15، انضم إلى منتدى المتسللين عبر الإنترنت، وبعدها بسنة واحدة فقط، جذبه عالم عملة "البيتكوين"، فتورط بسرقة 856 ألف دولار من العملة المشفرة، ولم يحاسب عليها أبداً.وكان كلارك يمتلك قدرة غريبة بإقناع الناس لمنحه أموالهم وإمداده بالصور والمعلومات. وأشار أحد الضحايا ويدعى كولبي ميدز (19 عاماً) أنّ كلارك سرق منه خلال العام 2016 مبلغ 50 دولاراً خلال لعبة فيديو.وفي العام 2016، أنشأ كلارك قناة على "يوتيوب"، وقام ببناء جمهور من آلاف المعجبين.