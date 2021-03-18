عربي-دولي

مجموعة السبع لن تعترف بـ"احتلال" روسيا للقرم

Lebanon 24
18-03-2021 | 23:30
A-
A+
Doc-P-804482-637516854887843519.jpg
Doc-P-804482-637516854887843519.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مجموعة السبع في بيان الخميس أنها لن تعترف بـ"محاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة احتلال" القرم، في ظلّ أجواء من التوتر المتزايد مع موسكو.

وأكدت الدول السبع الأغنى في العالم "ندين بشكل قاطع الاحتلال الموقت لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا". وأضافت "لا ولن نعترف بمحاولات روسيا الهادفة إلى شرعنة هذا الاحتلال".

ويصبّ هذا البيان في سياق تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أكد في نهاية شباط أنه لن يقبل "أبداً" ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم في أوكرانيا.

 وفي مؤشر على إرادة الإدارة الأميركية الجديدة مواجهة روسيا بصرامة أكبر، وصف بايدن الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل"، ما أثار غضب موسكو.

وأسفر النزاع بين المقاتلين المدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ العام 2014، عندما ضمّت روسيا القرم وأطلقت القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا تمرداً ضد كييف.

وقال وزراء خارجية دول مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة) وكذلك كبار ممثلي الاتحاد الأوروبي إنه "بعد سبع سنوات على الضمّ غير الشرعي وغير القانوني لجمهورية القرم المستقلة ومدينة سيباستوبول من جانب روسيا، نجدّد التأكيد على دعمنا الثابت وتمسكنا باستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، ضمن حدودها المعترف بها دولياً".

وأضافوا "من خلال استخدامها القوة ضد وحدة أراضي أوكرانيا، انتهكت روسيا علناً القانون الدولي".

وأعربوا عن معارضتهم "الحازمة لمواصلة روسيا زعزعة استقرار أوكرانيا، خصوصاً للأعمال التي تقوم بها في بعض المناطق ضمن دونيتسك ولوغانسك، على حساب تعهّدات قطعتها في إطار اتفاقات مينسك".

وأكدوا أن "إحلال السلام يمرّ عبر تطبيق كامل لاتفاقات مينسك. روسيا هي طرف في النزاع في شرق أوكرانيا، وليست وسيطًا في هذا النزاع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:59 | 2021-03-18
23:00 | 2021-03-18
22:30 | 2021-03-18
22:00 | 2021-03-18
21:30 | 2021-03-18
21:01 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website