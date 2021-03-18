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البحوث الفلكية تعلن رسميا غرة شهر رمضان المبارك

Lebanon 24
18-03-2021 | 17:45
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أعلن رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية جاد القاضي، موعد غرة شهر رمضان لعام 1442 هجرية/2021 ميلادية في البلاد. 
 
وأوضح القاضي، في بيان الخميس، أن غرة شهـر رمضان 1442هـ فلكيا يوم الثلاثاء 13 نيسان 2021.

وأضاف أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين الموافق 12 نيسان 2021 (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وأضاف أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 نيسان 2021 (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 26 دقائق، وفي القاهرة بـ 30 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (26 - 31 دقائق).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (16- 46 دقيقة).

وتابع: "وبذلك يكون يوم الاثنين 12 نيسان 2021 هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ، وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء 13 نيسان 2021".
المصدر: روسيا اليوم
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