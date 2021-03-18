منظمة دولية: نسعى لفتح تحقيق دولي حول انتهاكات الصين بحق الإيغور

كشفت مسؤولة ملف الصين في "هيومن رايتس ووتش" صوفي ريتشاردسن لتلفزيون "الآن" أنّ المنظمة تسعى لفتح تحقيق دولي مستقل بانتهاكات الصين حيال الإيغور كما في ميانمار و كوريا الشمالية، داعية إلى محاسبة بكين والضغط عليها دولياً للحد من سلوكياتها.

وأضافت الخبيرة الحقوقية: "إن لم يبدأ العالم الخارجي بالضغط على الصين وتحميل المسؤولين الصينيين مسؤولية أفعالهم أسوة بحكومات مستبدة أخرى، فمن المتوقع أن تبدأ الحكومة في محو الهوية الفريدة للإيغور والشعوب المسلمة الأخرى، وهذا يمثل بحد ذاته خسارة وكارثة على العالم أجمع".

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