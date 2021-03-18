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عربي-دولي
فرنسا تعلن فرض الإغلاق التام لمدة شهر في باريس ومناطق أخرى
Lebanon 24
18-03-2021
|
21:01
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أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس فرض إغلاق تام جديد لمدة شهر في 16 مقاطعة فرنسية من بينها باريس ومنطقتها، اعتبارًا من الجمعة مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تقترب حصيلته من عتبة المئة ألف وفاة في البلاد.
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس خلال مؤتمر صحافي: "ستفرض إجراءات جديدة للجم الوباء بقوة اعتبارا من منتصف ليل الجمعة، لمدة أربعة أسابيع" موضحا أن المدارس ستبقى مفتوحة.
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