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سقوط صواريخ من سوريا داخل الأراضي التركية.. وأنقرة ترد

Lebanon 24
19-03-2021 | 07:08
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، سقوط صواريخ أطلقت من شمالي سوريا على مقاطعة كيليس الحدودية جنوبي تركيا.

ولم يسفر سقوط هذه الصواريخ في الأراضي التركية عن سقوط قتلى أو إصابات، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع التركية.
وسقطت الصواريخ في حقل خال في إقليم كيليس الحدودي، بحسب ما قالت الوزارة، مضيفة أن تركيا "بعثت إشعارا" لروسيا تطلب فيه "وقف إطلاق النار".

وبينما وضعت أنقرة قواتها في المنطقة في حالة تأهب، أوضحت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها ردت على الهجوم باستهداف مواقع محددة للأكراد شمالي سوريا، وأكدت أنها وضعت قواتها في المنطقة في حالة تأهب.
وقالت الوزارة إن الجيش التركي ضرب "اهدافا محددة على الفور ردا على ذلك".
وفي آذار الماضي، اتفقت تركيا وروسيا على وقف لإطلاق النار في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا لمنع التصعيد بعد مقتل 36 جنديا تركيًا في هجوم شنه الجيش السوري بدعم من روسيا.
المصدر: "سكاي نيوز
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