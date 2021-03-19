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مسؤولون ألمان يدعون الاتحاد الأوروبي لترخيص اللقاح الروسي

Lebanon 24
19-03-2021 | 08:00
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حضّ مسؤولون ألمان السلطات الأوروبية على تسريع النظر في لقاح سبوتنيك-في الروسي والاستعداد لتوزيعه في الاتحاد الأوروبي ما أن يرخص له.

وقال رئيس مقاطعة بافاريا ماركوس سودر خلال لقاء قادة المقاطعات الألمانية الست عشرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لايين، "من المهم تسريع إجراءات الترخيص، خصوصا في حالة سبوتنيك".
واعتبر سودر أن الدراسات التي أجريت في أوروبا حول اللقاح الروسي أظهرت حتى الآن أنه "آمن للغاية" و"في بعض الحالات أفضل من اللقاحات التي جرى ترخيصها".
وأضاف سودر، المرشح المحتمل لخلافة المستشارة أنغيلا ميركل، "علينا الموافقة عليه بسرعة وفعاليّة من دون الغوص في التفاصيل الإدارية المعتادة".
بدوره، اعتبر رئيس بلدية برلين مايكل مولر أن أوروبا "تحتاج جميع اللقاحات التي يمكننا الحصول عليها".
وبدأت وكالة الأدوية الأوروبية مطلع آذار النظر في ترخيص لقاح سبوتنيك-في، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي بدأت بالفعل استعماله.

وقدّر ماركوس سودر الخميس أن الموافقة صارت "مسألة وقت" وأنه من المهم أن يتجهّز الاتحاد الأوروبي لإنتاج اللقاح والتزود به.
وقال إن "على أوروبا التفاوض سريعا وعدم انتظار إصدار الموافقة. هذه دعوة عاجلة لعدم إضاعة فرصة أخرى".
وأضاف "إذا كان إنتاج سبوتنيك صعبا، فيمكن عرض إنتاجه هنا في ألمانيا".
وكان صندوق الاستثمار المباشر الروسي أعلن الاثنين التوصل إلى اتفاقات لإنتاج اللقاح "مع شركات من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا" في انتظار ترخيصه في التكتّل. ولم تؤكد تلك الدول بعد توقيع اتفاقات مماثلة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبات في التزود باللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي تنتجها مختبرات غربيّة.
المصدر: "سكاي نيوز
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