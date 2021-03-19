عربي-دولي

4 اتفاقيات سلام في الأفق.. نتنياهو يكشف حقيقة التجهيز للتطبيع مع سوريا!

Lebanon 24
19-03-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-804708-637517459201429878.jpg
Doc-P-804708-637517459201429878.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حقيقة المعلومات المتداولة عن تجهيز بلاده لاتفاقيات سلام مع 4 دول عربية جديدة، بينها سوريا، وفق ما ورد على "روسيا اليوم". 

وقال نتنياهو خلال مقابلة مع "I24 NEWS" أمس الخميس: "هناك 4 اتفاقيات سلام قادمة"، مشيرا إلى انه "لدينا الآن 6 اتفاقيات مع دول عربية وفي انتظارنا 4 دول إضافية، سوريا لن تكون واحدة منهم".

وأكد على أنه كان من المفروض أن يزور الإمارات قبل أيام، ولم يتم ذلك بسبب خلاف مع الأردن، مشيرا إلى أنه قبل سنوات لم يكن يتخيل أن بالإمكان زيارة الامارات والمغرب والسودان والبحرين، مضيفا: "اليوم هذا ممكن بسبب الثورة التي جلبها السلام مقابل السلام، وليس السلام مقابل إخلاء مئات الآلاف من الإسرائيليين، هذا ليس سلاما".

يذكر أن وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، كان قد قال في وقت سابق إن الدول الأربع التي من المرجح أن توقع اتفاقيات سلام مع إسرائيل، هي السعودية وسلطنة عمان وقطر والنيجر.

على صعيد آخر، لفت نتنياهو إلى أن هناك تغييرا واسعا يحدث في منطقة الشرق الأوسط بسبب نهضة قوتين، إيران وإسرائيل، و"نهضة إسرائيل هي تحت السياسة التي عملت من أجلها لسنوات كرئيس للوزراء عبر تعزيز الاقتصاد وتعزيز إسرائيل استخباراتيا وتكنولوجيا، ودمج الأمرين عزز إسرائيل دبلوماسيا، لأن كل الدول باتت تسعى للحصول على تكنولوجيتنا أمام تهديدات إيران".

وأكد نتنياهو أنه يقود حملة عالمية ضد حصول إيران على السلاح النووي وهذا "قرب إلينا الكثير من الدول العربية، لأنهم مهددون من إيران، وما يحدث الأن في البحرين، هو أن الاتفاقيات تحولت من اتفاقيات دول إلى اتفاقية شعوب بسرعة غير مسبوقة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2021-03-19
22:30 | 2021-03-19
22:00 | 2021-03-19
21:30 | 2021-03-19
21:00 | 2021-03-19
20:30 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website