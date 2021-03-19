عربي-دولي

بالأرقام.. إليكم إصابات كورونا في الدول العربية خلال أسبوع وهذه مرتبة لبنان

Lebanon 24
19-03-2021 | 10:42
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كشف تقرير أصدره المركز العربي للاستعدادات للكوارث، التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الدول العربية خلال الأسبوع المنصرم.

 

التقرير اعتمد على متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الدول العربية، والتي تتضمن أعداد الإصابة والوفاة والمتعافين.

 

وأشار المركز العربي للاستعدادات للكوارث في تقريره، إلى أن الدول العربية شهدت 125,432 إصابة خلال أسبوع، فيما بلغ عدد الوفيات 1,554، والمتعافين 85,623.

 

أما أعلى الدول العربية إصابة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي، فجاءت دولة الأردن في المركز الأول بإجمالي عدد 30,059 إصابة، وعدد متعافين 27,854، و329 وفاة.

 

وجاءت دولة العراق في المركز الثاني بإصابات بلغت 18,088، وشفاء 17,442، ووفاة بلغت 131، في حين احتلت دولة لبنان المركز الثالث بإجمالي إصابات 15,138، وشفاء 13,343، وعدد وفيات 258.

 

التقرير لفت إلى أن ليبيا جاءت في المركز الرابع بعدد إصابات 10,693، وشفاء 10,211، فيما بلغت الوفيات 186.

 

وجاءت دولة جزر القمر في ذيل القائمة بأقل عدد إصابات، بإجمالي 34 إصابة، وشفاء 23 ولا توجد وفيات.

 

المصدر: سكاي نيوز
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