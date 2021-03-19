تشاووش أوغلو يلتقي ظريف في إسطنبول

استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة في قصر "دولمة بهتشة" بإسطنبول، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية تركية.وبحسب "الأناضول"، فإنّ اللقاء حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.وكانت الخارجية التركية ذكرت في بيان، أمس الخميس، أنه من المنتظر أن تتناول زيارة ظريف إلى جانب بحث العلاقات بين البلدين، تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.