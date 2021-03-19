عربي-دولي

تشاووش أوغلو يلتقي ظريف في إسطنبول

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:30
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استقبل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة في قصر "دولمة بهتشة" بإسطنبول، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية تركية.

وبحسب "الأناضول"، فإنّ اللقاء حضره رئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان.

وكانت الخارجية التركية ذكرت في بيان، أمس الخميس، أنه من المنتظر أن تتناول زيارة ظريف إلى جانب بحث العلاقات بين البلدين، تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.
 
من جهتها، أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، بأنّ ظريف أجرى مع نظيره التركي محادثات تناولت توطيد العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 
المصدر: وكالات
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