عربي-دولي

تركيا توجه رسالة جديدة الى مصر

Lebanon 24
19-03-2021 | 11:30
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وجّه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، رسالة جديدة إلى كل دول المنطقة بما في ذلك مصر.

 

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال أكار، خلال كلمة ألقاها أمس الخميس أثناء مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة، إن بلاده تسعى إلى "تقاسم عادل لثروات منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بين دولها في إطار القانون الدولي، وبناء مستقبل مزدهر وسلمي سويا".

 

وكرر وزير الدفاع التركي أن "بلاده ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان".

 

وأشار إلى أن "بلاده تتوقع نهجا مماثلا من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار".

 

وتابع قائلا "نعلن بكل وضوح أننا لا نطمع في حقوق وأراضي أحد، إلا أننا مصممون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا. سنصبح شهداء ومحاربين قدامى لكننا لن نتخلى أبدا عن حقوقنا".

 
 يأتي ذلك في ظل العلاقات المتوترة مع مصر خلال السنوات الماضية والخلافات حول عدد من القضايا أبرزها ليبيا وشرق المتوسط.

  

 

المصدر: سبوتنيك
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