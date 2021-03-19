اتفاق لإنتاج مئتي مليون جرعة من "سبوتنيك - في" بالهند

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي اليوم ابرام اتفاق مع شركة أدوية هندية لانتاج 200 مليون جرعة على الأقل من لقاح "سبوتنيك-في" الروسي المضاد لكورونا، بحسب ما افادت وكالة "فرانس برس".



وأوضح الصندوق الذي مول جزئيا تطوير اللقاح أنه "اتفق مع فرع لشركة سترايدز لتنتج اعتبارا من الربع الثالث لعام 2021 ما لا يقل عن مئتي مليون جرعة من سبوتنيك-في، تكفي لتطعيم مئة مليون شخص"