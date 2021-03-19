موسكو.. مصرع 3 أشخاص بينهم طفل جراء انفجار غاز!

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينهم طفل عمره 3 سنوات جراء انفجار غاز هزّ مبنى سكنياً مكوّناً من 9 طوابق، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، وأعقبه حريق أتى على 5 شقق.وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وكالة "تاس" الروسية، فقد ذكرت المعلومات الأولية أنّ النيران التي أعقبت الحريق ألحقت أضراراً بـ 5 شقق، وأنّ الانفجار ناتج عن تسرب غاز منزلي.وتعمل السلطات المختصّة في المكان للسيطرة على الحريق والتحقيق في أسباب الحادث.