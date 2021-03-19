عربي-دولي

إيران ستختبر أنظمة التبريد في مفاعل "أراك" تمهيداً لتشغيله

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:05
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قالت وكالة "رويترز" إن إيران ستختبر أنظمة التبريد في مفاعل "أراك" النووي تمهيداً لتشغيله بشكل كامل هذا العام، بحسب ما أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم المنظمة، بهروز كمالوندي، قوله إن اختبار التبريد، الذي يشمل عادة تشغيل أنظمة السوائل وأنظمة الدعم، سيكون في أوائل السنة الفارسية الجديدة، التي تبدأ يوم الأحد المقبل.

وأضاف كمالوندي: "بمعنى آخر، حققنا تقدما في العمل بقطاعات الوقود والتخزين وغيرها".

وكانت إيران قد وافقت على إغلاق مفاعل "أراك"، الذي يقع على بعد نحو 250 كيلومترا جنوب غربي طهران، بموجب الاتفاق النووي الدولي الموقع عام 2015. وكان مسموحا لها بإنتاج كمية محدودة من الماء الثقيل، وقد عملت على إعادة تصميم المفاعل، وهي تقول إنها تعتزم إنتاج نظائر لأغراض طبية وزراعية.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير موجه لدولها الأعضاء هذا الأسبوع، إن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، هو "آي.آر-4" في انتهاك جديد للاتفاق النووي.
المصدر: رويترز
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