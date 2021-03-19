عربي-دولي

الى "الحالمين" في أميركا.. خبر سار من بايدن

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:39
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وافق مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على نص يمهد الطريق لتسوية أوضاع نحو 700 ألف مهاجر من "الحالمين" الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا قاصرين، في مشروع قانون لا يزال اعتماده غير مؤكد في مجلس الشيوخ.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التصويت معتبرا أنه "خطوة حاسمة لإصلاح نظام الهجرة لدينا".

وأضاف في بيان أن "كثيرين (من هؤلاء الحالمين) عملوا بلا كلل على الخطوط الأمامية في مكافحة وباء كوفيد-19 لإبقاء بلدنا صامدا وإطعامه والعناية به، ومع ذلك يعيشون في خوف وعدم يقين بسبب وضعهم كمهاجرين".

وكان بايدن كتب في تغريدة قبل التصويت "حان الوقت ليمهد الكونغرس الطريق لحصول الحالمين على الجنسية".

ووافق 228 عضوا في مجلس النواب بينهم تسعة جمهوريين، على النص بينما صوت ضده 197 جمهوريًا.

ويتمتع الديموقراطيون أيضا بغالبية في مجلس الشيوخ لكنها صغيرة جدًا ولا تسمح لهم بتبني هذا النص بدون دعم عشرة من الجمهوريين.

المصدر: فرانس برس
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