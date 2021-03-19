الى "الحالمين" في أميركا.. خبر سار من بايدن

وافق مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الديموقراطيون على نص يمهد الطريق لتسوية أوضاع نحو 700 ألف مهاجر من "الحالمين" الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة عندما كانوا قاصرين، في مشروع قانون لا يزال اعتماده غير مؤكد في مجلس الشيوخ.

ورحب الرئيس الأميركي جو بايدن بهذا التصويت معتبرا أنه "خطوة حاسمة لإصلاح نظام الهجرة لدينا".

وأضاف في بيان أن "كثيرين (من هؤلاء الحالمين) عملوا بلا كلل على الخطوط الأمامية في مكافحة وباء كوفيد-19 لإبقاء بلدنا صامدا وإطعامه والعناية به، ومع ذلك يعيشون في خوف وعدم يقين بسبب وضعهم كمهاجرين".

وكان بايدن كتب في تغريدة قبل التصويت "حان الوقت ليمهد الكونغرس الطريق لحصول الحالمين على الجنسية".