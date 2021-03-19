عربي-دولي

اردوغان: تصريحات بايدن عن بوتين لا تناسب رئيسا وغير مقبولة

Lebanon 24
19-03-2021 | 02:00
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استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بخصوص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان اليوم الجمعة إن ما جاء على لسان بايدن غير مقبول ولا يليق برئيس دولة.

وسبق أن قال بايدن خلال مقابلة مع قناة "ABC" إن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأميركية، كما صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نظيره قاتلا بـ"نعم".

وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة لمواصلة المناقشات بين الطرفين.

وقال الرئيس الروسي، في حديث لقناة "روسيا 24"، أمس الخميس: "في المرة السابقة كان الرئيس بايدن من تقدم بمبادرة لإجراء مكالمة هاتفية. أود أن أقترح على الرئيس بايدن مواصلة مناقشاتنا لكن شريطة أن نقوم بذلك عمليا على الهواء مباشرة... لكن من دون أي مماطلات وإنما في محادثة صريحة ومباشرة".

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي غير نادم على تصريحاته حول نظيره الروسي. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إلى أن بوتين وبايدن يعرفان بعضهما بعضا منذ زمن طويل، موضحة أنهما "موجودان في الساحة الدولية على مدار سنوات كثيرة".

كما شددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة مقتنعة بأنه يمكنها التعاون مع روسيا في عدد من المجالات رغم الخلافات بين الطرفين.
المصدر: روسيا اليوم
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