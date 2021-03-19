بعد وقف تركيا للبرامج السياسية المعارضة للسيسي.. مصر ترحّب!

ووصف هيكل في بيان له هذه الخطوة بأنّها "بادرة طيبة من الجانب التركي، تخلق مناخاً ملائمًا لبحث الملفات محلّ الخلافات بين الدولتين على مدار السنوات الماضية".وأضاف هيكل أنّ "صدور قنوات من دولة لتعادي دولة أخرى ليس مقبولاً في العلاقات الدولية، ومن المهم جداً لكلّ دولة أن تبحث عن مصالحها ومصالح شعبها، ولا أعتقد أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر تصب في مصالح الشعبين".وأكد وزير الدولة للإعلام أنّ "مصر دولة لا تعادي أحداً، وأن الموقف المصري ثابت في علاقاتها الدولية، حيث تعمل على تطوير علاقاتها مع الجميع على أساس من التفاهم والحفاظ على المصالح المشتركة".وبحسب ما ذكر موقع قناة "الحرة"، فقد كانت الحكومة التركية أبلغت إدارة قنوات المعارضة المصرية في مدينة إسطنبول بإيقاف البرامج السياسية التي تبثها بشكل فوري، والتي تنتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.ونقل موقع "الحرة" عن مصدر صحافي، أنّ القنوات هي "الشرق، مكملين، وطن". ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن مسؤولاً من العاصمة التركية أنقرة اجتمع عصر الخميس مع إدارة القنوات الثلاث، وأبلغهم بقرار الإغلاق الفوري، والذي تخفف في نهاية الاجتماع ليقتصر على إيقاف البرامج السياسية في الوقت الحالي.ويشير المصدر إلى أن "القرار كان في بادئ الأمر إغلاق القنوات بشكل كامل، لكن تم تعديله ليشمل إيقاف البرامج السياسية.وأعلنت قناة "الشرق" المصرية مساء الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي إيقاف عرض حلقة برنامج "الشارع المصري".وقالت القناة عبر "تويتر": "متابعينا الأعزاء. نعتذر لحضراتكم عن عرض حلقة الليلة من برنامج الشارع المصري".