عملية "السادس من شعبان".. "الحوثيون" يستهدفون شركة "أرامكو" في الرياض!

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، اليوم الجمعة، استهداف شركة "أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض بـ 6 طائرات مسيّرة في عملية أطلقت عليها اسم "السادس من شعبان".

وقال المتحدّث باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر": "نفذتْ قواتنا المسلحة فجر اليوم عمليةَ "السادس من شعبان" بستّ طائرات مسيّرة استهدفتْ شركة "أرامكو" في الرياض، وقد أصابتْ أهدافَها بدقة عالية".

وأضاف: "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحةِ أن عملياتِها مستمرة ومتصاعدة"، مشيراً إلى أنّها "تجدد دعوتها لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا وقديطالها الاستهداف في أية لحظة".