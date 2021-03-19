عربي-دولي

عملية "السادس من شعبان".. "الحوثيون" يستهدفون شركة "أرامكو" في الرياض!

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-804821-637517623001626730.jpg
Doc-P-804821-637517623001626730.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون)، اليوم الجمعة، استهداف شركة "أرامكو" في العاصمة السعودية الرياض بـ 6 طائرات مسيّرة في عملية أطلقت عليها اسم "السادس من شعبان".
 
وقال المتحدّث باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، عبر حسابه على "تويتر": "نفذتْ قواتنا المسلحة فجر اليوم عمليةَ "السادس من شعبان" بستّ طائرات مسيّرة استهدفتْ شركة "أرامكو" في الرياض، وقد أصابتْ أهدافَها بدقة عالية". 
 
وأضاف: "تؤكد القيادة العامة للقوات المسلحةِ أن عملياتِها مستمرة ومتصاعدة"، مشيراً إلى أنّها "تجدد دعوتها لكافة الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لقواتنا وقديطالها الاستهداف في أية لحظة".
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2021-03-19
18:30 | 2021-03-19
17:30 | 2021-03-19
17:00 | 2021-03-19
16:35 | 2021-03-19
16:30 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website