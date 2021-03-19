في تونس... عبير موسي ممنوعة من حضور أعمال مكتب البرلمان

أصدر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الخميس، قرارا بمنع رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، من حضور اجتماعات مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) لتعطيلها أعماله، بينما دعت نقابة الصحفيين إلى مقاطعتها إلى حين اعتذارها عن إساءتها واعتدائها على الصحفيين.وتضمن منشور داخلي أصدره الغنوشي قرار المنع بحق عضوة المكتب ورئيسة كتلة الدستوري الحر بالبرلمان (16 مقعدا من أصل 217).