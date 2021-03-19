عربي-دولي

في تونس... عبير موسي ممنوعة من حضور أعمال مكتب البرلمان

Lebanon 24
19-03-2021 | 14:59
A-
A+
Doc-P-804823-637517633015790562.jpg
Doc-P-804823-637517633015790562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، أمس الخميس، قرارا بمنع رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، من حضور اجتماعات مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) لتعطيلها أعماله، بينما دعت نقابة الصحفيين إلى مقاطعتها إلى حين اعتذارها عن إساءتها واعتدائها على الصحفيين.

وتضمن منشور داخلي أصدره الغنوشي قرار المنع بحق عضوة المكتب ورئيسة كتلة الدستوري الحر بالبرلمان (16 مقعدا من أصل 217).
المصدر: الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2021-03-19
18:30 | 2021-03-19
17:30 | 2021-03-19
17:00 | 2021-03-19
16:35 | 2021-03-19
16:30 | 2021-03-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website