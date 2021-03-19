عربي-دولي

فرنسا تتخذ قراراها.. لقاح أسترازينيكا لعمر 55 عاما وما فوق

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:30
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أعطت السلطة الصحية في فرنسا الضوء الأخضر لاستئناف التطعيم "من دون تأخير" بلقاح "أسترازينيكا"، إلا أنها أوصت بتخصيصه للأشخاص الذين يبلغون 55 عاما وما فوق، في موقف نشرته اليوم، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأضافت السلطة الصحية العليا في البلاد أن "هذا الأمر تقرر لأن الحالات الخطيرة والنادرة لاضطرابات التخثر التي تسببت بتعليق استخدام هذا اللقاح في دول أوروبية عدة، ظهرت فقط لدى أشخاص لا تزيد أعمارهم عن 55 عاما". وأضافت أنه "تم تسجيل 3 حالات من هذا النوع في فرنسا".
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