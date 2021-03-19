عربي-دولي

"معاريف": هذه خسائر "حزب الله" جراء استهداف السفن الإيرانية في البحر المتوسط

Lebanon 24
19-03-2021 | 16:35
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ذكرت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية، أن تل أبيب شنت عشرات الهجمات على سفن إيرانية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، التي أدت إلى خسارة "حزب الله" لما يقرب من مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "حزب الله" "يتلقى نحو 900 مليون دولار سنوياً من طهران للمساعدة في تمويل عملياته ولشراء الأسلحة".

وبحسب التقرير فإن الهجمات البحرية الإسرائيلية تهدف إلى منع نقل الأسلحة المتطورة من إيران إلى سوريا و"حزب الله"، "لا سيما المكونات التي يمكن أن تساعد حزب الله على المضي قدماً في خطته لتحويل ترسانته من عشرات الآلاف من الصواريخ إلى ذخائر فائقة الدقة".
المصدر: سبوتنيك
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