تقرير: محمد جواد ظريف يعيش "الإحباط" ونهايته السياسية قريبة

في التاسع من شباط الماضي، نشرت شبكة “cbc” الكندية تسجيلاً صوتياً قيل أنه لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أشار فيه إلى أنّ استهداف الطائرة الأوكرانية فوق إيران في يناير/كانون الثاني عام 2020، كان عملاً متعمداً.



وفي التسجيل الصوتي الذي أثار جدلاً واسعاً، يقول رجلٌ رجحت المصادر أنه ظريف، أن “هناك ألف احتمال لتفسير إسقاط الطائرة ، بما في ذلك هجوم متعمد شارك فيه 2 أو 3 متسللين”، وهو السيناريو الذي قال إنه “ليس مستبعداً على الإطلاق”.



كذلك، سُمع الرجل وهو يقول إنه “لن يتم الكشف عن الحقيقة من قبل أعلى المستويات في الحكومة والجيش الإيراني”، ويضيف: “هناك أسباب لعدم الكشف عنها أبداً.. لن يخبرونا لأنهم إذا فعلوا ذلك فسوف يفتحون بعض الأبواب أمام أنظمة الدفاع في البلاد”.



وفي وقتٍ سابق، قال محمد جواد ظريف أن التسجيل الصوتي “مُزيّف”، غير أن موقع “إيران واير” كشف في تقرير جديد أنّ وزير الخارجية الإيراني أكّد في لقاء مغلق مع عددٍ من المسؤولين السياسيين الإيرانيين، صحّة التسجيل الصوتي، وأن الصوت المسموع ضمنه هو صوته.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد ظريف أن التسجيل قد تم تسريبه إلى السلطات الكندية من قبل خصومه داخل إيران، وذلك لتصفية حسابات قديمة معه والإضرار بسمعته.

ومع هذا، فقد كشف موقع “إيران واير” أيضاً أنّ ظريف يعيش الآن حالة إحباط، وقال مسؤول مقرب منه إنّ الأخير يميل في الوقت الحاضر إما إلى التغيّب عن اجتماعات الرئيس الإيراني حسن روحاني الأكثر أهمية، أو مغادرة الاجتماعات أثناء انعقادها.



ورجّح الموقع أن تكون نهاية ظريف السياسية قد تكون مرتبطة مع انتهاء ولاية ادارة روحاني، ويعتقد الكثيرون داخل البلاد أنه لن يكون له دور في مستقبل إيران السياسي، علماً أن الحرس الثوري الإيراني وغيره من المؤسسات والأفراد الخاضعين لقيادة المرشد الإيراني علي خامنئي، ينتقدون ظريف ويهاجمونه بانتظام.