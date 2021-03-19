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أرقام تكشف: ارتفاع عدد المتسللين من الأردن إلى إسرائيل

Lebanon 24
19-03-2021 | 20:30
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نقل موقع "i24news" الإسرائيلي عن صحيفة "يسرائيل هيوم"، ارتفاع عدد المتسللين إلى إسرائيل عن طريق الحدود مع الأردن، في 2019، مقارنةً مع الأعوام السابقة.

وأفاد التقرير الإسرائيلي، بحسب معطيات قدمها "مركز سياسات الهجرة إلى إسرائيل" إلى المحكمة المركزية، أن الجيش الإسرائيلي، أحبط 81 من 120 محاولة في 2019، في مقابل 10 من أصل 13 محاولة فقط في 2018.

وأضاف التقرير أن غالبية المتسللين الذين ضبطوا وصلوا من تركيا تقريباً، وأنه سبق ترحيلهم من إسرائيل بعد العمل أو السياحة فيها، ولكنهم حاولوا العودة مجدداً إلى إسرائيل عبر الأردن.
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