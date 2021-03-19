عربي-دولي

بلغاريا تعلن تفكيك شبكة يشتبه بأنها تتجسس لحساب روسيا

Lebanon 24
19-03-2021 | 21:30
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أعلنت بلغاريا اليوم الجمعة توقيف 6 أشخاص يُشتبه في أنهم يتجسسون لحساب روسيا، بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع.

وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في مؤتمر صحافي في صوفيا، إن موظفي الدولة هؤلاء متّهمون بتقديم معلومات سرّية لرئيس الشبكة وهو عنصر سابق في أجهزة الاستخبارات، كانت زوجته التي تحمل الجنسيتين الروسية والبلغارية تلعب دور الوسيط مع موسكو.
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