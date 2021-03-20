عربي-دولي

أميركا توجّه اتهاماً لـ10 إيرانيين بالتهرّب من العقوبات!

Lebanon 24
20-03-2021 | 07:15
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وجّه الادعاء في الولايات المتحدة الأميركية اتهاماً إلى 10 إيرانيين بشأن مخطّط مزعوم طويل الأمد للتهرب من العقوبات الأميركية على طهران من خلال تعاملات غير قانونية بلغ حجمها 300 مليون دولار بما في ذلك شراء ناقلتَيْ نفط.
 
وقال متحدث باسم مكتب الادعاء العام الأميركي في لوس أنجلوس إنّ المتهمين وهم 8 رجال وامرأتان خارج الولايات المتحدة الأميركية ولم يتم اعتقالهم. ورفض الكشف عما إذا كان قد طُلب من حكومات أجنبية اعتقالهم، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

وقالت المدعية الأميركية بالإنابة، تريسي ويلكسون، في بيان: "في مخطط واسع النطاق يمتد لما يقرب من عقدين وفي عدة قارات، تآمر المتهمون لإساءة استخدام النظام المالي الأميركي لإجراء معاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية".

ووجهت لكل المتهمين العشرة اتهامات بالتآمر لخرق العقوبات القانونية ضد إيران. كما رفعت الحكومة الأميركية دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بأكثر من 157 مليون دولار.
المصدر: سكاي نيوز
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