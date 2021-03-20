عربي-دولي

وزير الخارجية السوري يصل سلطنة عُمان في زيارة رسمية (فيديو)

Lebanon 24
20-03-2021 | 07:45
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وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، مساء أمس الجمعة، إلى سلطنة عُمان في زيارة رسمية تستمرّ لعدة أيام. 
 
 ونشرت صفحة "الإخبارية السورية" على "فيسبوك" مقطع فيديو لوصول المقداد والوفد المرافق له إلى مطار مسقط الدولي. 
 
 
 
 
من جهتها، كتبت وكالة الأنباء العُمانية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم السبت: "معالي الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة والوفد المرافق له يصل السلطنة في زيارة  تستغرق عدة أيام".
 
 
 
وتأتي هذه الزيارة وسط أنباء تتحدّث عن اقتراب عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بعدما تمّ تعليق عضويتها في الجامعة لسنوات بسبب الحرب الدائرة هناك. 
 
وكان وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، اعتبر خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق من هذا الشهر أنّ عودة سوريا إلى الجامعة العربية "أمر لا بدّ منه"، معتبراً أنّ بقاء "قانون قيصر" يجعل المسار في غاية الصعوبة.
 
 
المصدر: وكالات

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