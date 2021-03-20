الصين: على أميركا التوقّف عن التدخل بشؤوننا وإلا سنردّ بحزم!

قال الوفد الصيني، عقب انعقاد حوار إستراتيجي رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، إنه يتعيّن على واشنطن التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين، بما في ذلك شؤون هونغ كونغ، مشدّداً على أنّ الصين ستردّ بحزم إذا ما استمرّت الولايات المتحدة بهذا الطريق.

وذكر الوفد في بيان، أنّ النظام الانتخابي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هو نظام انتخابي محلّي صيني، وكيفية وضعه وتطويره وتحسينه هو شأن داخلي للصين، مضيفاً أنّه "لا يحق لأي حكومة أجنبية أو منظمة أجنبية أو فرد أجنبي التدخل في ذلك".