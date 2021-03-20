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تورّط زوجة محقّق في الـ"FBI" بأحداث "الكابيتول"!

Lebanon 24
20-03-2021 | 09:00
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كشفت تقارير صحافية أنّ السلطات الأميركية وجّهت لزوجة أحد المحققين الملحقين بفريق عمل تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في بيتسبرغ ببنسيلفانيا، تهمة المشاركة في أعمال الشغب التي وقعت في 6 كانون الثاني بمبنى "الكابيتول".

وتواجه جينيفر ماري هاينل، البالغة من العمر 55 عاماً، العديد من التهم الفيدرالية، بما في ذلك الدخول العنيف والسلوك غير المنضبط على أرض "الكابيتول"، والتظاهر والاعتصام في مبنى الكونغرس، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" موقع "ذا هيل" الأميركي.

وبحسب الموقع، فإنّه وأثناء استجوابها، قالت هاينل، إنها قصدت واشنطن يوم 5 كانون الثاني، نافية أن تكون قد دخلت مبنى "الكابيتول".
 
وفي المقابل، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في شكوى جنائية، إن هاينل دخلت مبنى "الكابيتول" مع رجل آخر يدعى كينيث غرايسون، بعد تنسيق بين الإثنين عبر "فيسبوك".

وواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي هاينل بفيديو مصور يظهرها وهي ترتدي قميصاً عليه شعار "ترامب 20"، بينما كانت تسير في مناطق محظورة بـ"الكابيتول".

وبعد التحقيق، أطلق سراح هاينل بكفالة مالية قيمتها 10 آلاف دولار على أن تمثل أمام محكمة فيدرالية في واشنطن في الأسبوع القادم.
 
وكان قائد شرطة شالر في ولاية أيوا، شون فرانك قد أشار في تصريحات إلى أن مايك هاينل، زوج جينيفر، قد طلب من زوجته عدم الذهاب إلى واشنطن وقت الاحتجاج، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط من أفعال زوجته.

وهاينل متزوجة من المحقق مايك هاينل، والذي يعمل في القضايا المتعلقة بجرائم العنف التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، إلا أنه قد تقدم بطلب للطلاق في شباط الماضي.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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