عربي-دولي

جديد التحقيقات بـ"أصل كورونا".. استبعاد فرضية "التسرّب من المختبر"!

Lebanon 24
20-03-2021 | 15:00
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ينتظر المراقبون أن تُصدر "منظمة الصحة العالمية" الأسبوع المقبل تقريرها حول أصل فيروس "كورونا" المستجدّ، بعدما كان فريق دولي من العلماء قد سافر إلى ووهان في الصين التي تعدّ "بؤرة" تفشي الوباء حيث سجلت أول إصابة بـ"كوفيد-19"، لإجراء تحقيق في مصدر الفيروس التاجي الذي اجتاح العالم.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإنّ العلماء أشاروا إلى أنّهم توصّلوا إلى نتائج جيدة فيما يتعلق بجمع المعلومات، وخصوصاً تلك المرتبطة بسوق ووهان للمأكولات البحرية.
 
وتثير مسألة أصل الفيروس "سارس-كوف-2" انقساماً بين العلماء، حيث ذهب فريق إلى فرضية انتقاله من الحيوانات إلى البشر أواخر 2019، انطلاقاً من سوق ووهان للمأكولات البحرية.

ويذهب فريق آخر إلى القول، بأن الفيروس ربما يكون قد جاء من "معهد ووهان لعلم الفيروسات"، الواقع قرب السوق المذكور.

وتعليقاً على فرضية انتشار الفيروس من "معهد ووهان"، قال ليانغ وانيان، رئيس الفريق الصيني في فريق الخبراء المشترك بين "منظمة الصحة العالمية" والصين، في مقابلة هذا الأسبوع، إن نظرية تسرب الفيروس من المختبر لم تعد قيد التحقيق كاحتمال.
 
وأضاف ليانغ لصحيفة "غلوبال تايمز": "هناك احتمالات مختلفة لأصل الفيروس. خلال هذه الدراسة المشتركة، زار خبراؤنا مركز مقاطعة هوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومركز ووهان للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومعهد ووهان لعلم الفيروسات، ومعاهد أخرى ومختبرات السلامة الحيوية، كما أجروا مقابلات صريحة وعميقة مع خبراء من تلك المؤسسات".
 
وتابع قائلاً: "بعد زياراتهم الميدانية ودراستهم، اتفق فريق الخبراء بالإجماع على أنه من المستبعد للغاية أن يكون الفيروس قد تسرب من المختبر".

وختم: "مهام تعقب مصدر الفيروس في المستقبل لن تركز بعد الآن على هذه المواقع، ما لم يكن هناك دليل جديد".
 
 
المصدر: سكاي نيوز
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