عربي-دولي

مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح "كورونا" الصيني (فيديو)

Lebanon 24
20-03-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-805035-637518324068990130.jpg
Doc-P-805035-637518324068990130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجدّ من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في مطار القاهرة الدولي.
 
وأوضح مساعد الوزيرة الصحة للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنّ تلك الشحنة "هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد".
 
 


وأضاف مجاهد أن "تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".
 
واستقبلت مصر 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس "كورونا" من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية في شهر شباط الماضي، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، ما يساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في البلدين.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2021-03-20
11:30 | 2021-03-20
10:30 | 2021-03-20
10:00 | 2021-03-20
09:30 | 2021-03-20
09:00 | 2021-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website