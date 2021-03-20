مصر تستقبل 300 ألف جرعة من لقاح "كورونا" الصيني (فيديو)

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجدّ من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، في مطار القاهرة الدولي.

وأوضح مساعد الوزيرة الصحة للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنّ تلك الشحنة "هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن تعزيز سبل التعاون بين البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد".





وأضاف مجاهد أن "تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن". وأضاف مجاهد أن "تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".

واستقبلت مصر 300 ألف جرعة من لقاحات فيروس "كورونا" من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية في شهر شباط الماضي، وذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والصين في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، ما يساهم في تعزيز الأنظمة الصحية في البلدين.