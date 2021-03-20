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اليابان تحذر من "تسونامي" بعد زلزال بقوة 7.2

Lebanon 24
20-03-2021 | 13:00
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أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم السبت تحذيرا من حدوث موجات "تسونامي" بعدما ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي.

وقالت الوكالة إن الزلزال وقع عند الساعة 18:09 بالتوقيت المحلي في مياه المحيط الهادئ قبالة "مياغي" على عمق 60 كيلومترا، وأصدرت تحذيرا من موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن التحذير من التسونامي يشمل محافظة "مياغي" شمال العاصمة طوكيو.
 
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار في مياغي وكانت المرافق المحلية تتفقد حالة المحطات النووية في المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وعلى بعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب من مركز الزلزال، شعر سكان طوكيو بالهزة الأرضية.

وحذرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الجماهير من الاقتراب من الساحل.

وتم تحويل الرحلات المتجهة إلى مطار "سينداي" في مياغي بعد الزلزال، وفقا لما ذكره موقع "فلايت رادار".
 
ويأتي هذا التحذير بعد فترة قصيرة من إحياء اليابان الذكرى السنوية العاشرة للزلزال لشديد الذي بلغت قوته 9 درجات في 11 مارس 2011 والذي تسبب في حدوث تسونامي قاتل وكارثة نووية في محطة فوكوشيما.

وكانت مياغي من المناطق المتضرر جراء تلك الكارثة التي وقعت في شمال شرق اليابان.

وتقع اليابان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تسجل حركة زلازل وبراكين نشطة، وهو يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ. 
المصدر: الحرة
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