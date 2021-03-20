عربي-دولي

بعد 40 ألف زلزال.. ثوران بركان بالقرب من عاصمة آيسلندا

Lebanon 24
20-03-2021 | 14:00
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شهدت آيسلندا ثورانًا بركانيًّا بالقرب من عاصمتها، ريكيافيك، الجمعة، عقب سلسلة من آلاف الزلازل الصغيرة التي شهدتها المنطقة على مدى الأسابيع الأخيرة، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية المحلي.

ووقع الانفجار البركاني بالقرب من جبل فاغرادالسفياتل، الواقع في شبه جزيرة ريكيانيس، والتي تبعد نحو 30 كيلومترا جنوبي غربي العاصمة.

"أتمكن من رؤية السماء الحمراء المتوهجة من نافذتي"، قالت مقيمة في منطقة على بعد ثمانية كيلومترات من البركان، تدعى رانفيغ غودموندسدوتير.

وأضافت أن "الجميع هنا يستقلون سياراتهم للقيادة هناك"، باتجاه البركان.

وشهدت الأسابيع الأربعة الماضية أكثر من 40 ألف زلزال جميعها في شبه الجزيرة، ويشكل هذا الرقم قفزة هائلة مما كان عليه بمعدل 1000 إلى 3000 زلزال سنويا منذ عام 2014.

ووفقا لمكتب الأرصاد الرسمي، فإن ثوران البركان الأخير لم يشكل أي خطر مباشر على سكان غريندافيك أو بنيتها التحتية الحيوية.

وكانت آيسلندا قد شهدت، في 2010، ثورانا بركانيا تسبب بتعليق أكثر من 900 رحلة جوية، بالإضافة إلى تشريد مئات المواطنين من منازلهم.

وأكد مكتب الأرصاد أن مطار كيفلافيك الدولي، الواقع في ريكيافيك، لم يتم إغلاقه بعد ثوران البركان، ويبقى الأمر على عاتق الشركات لتقرر أي منها ما إذا كانت تريد متابعة الطيران من عدمه.
المصدر: الحرة
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