عربي-دولي

البرازيل تعيد إحياء قانون "الديكتاتورية" لاستهداف منتقدي الرئيس

Lebanon 24
20-03-2021 | 17:30
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بدأت الشرطة في البرازيل استخدام قانون مثير للجدل للأمن القومي، كان مطبقا في حقبة الديكتاتورية، ضد منتقدي الرئيس جائير بولسونارو.

ويجرم قانون الأمن القومي، الذي يعود تاريخه إلى عام 1983 قرب نهاية الديكتاتورية العسكرية للبلاد، الإساءة لرؤساء الفروع الثلاثة للحكومة أو تعريضهم للخطر.
  
وتم استخدام الإجراء الغامض مؤخرا لاعتقال منتقدي بولسونارو أو التحقيق معهم.

وأمس الجمعة، تحدى متظاهرون في العاصمة بمسيرة رفعوا فيها لافتات مناهضة لبولسونارو بعد يوم من اعتقال أربعة متظاهرين. وكانوا قد وصفوا الرئيس بأنه "مسبب للإبادة الجماعية" بسبب تعامله مع جائحة فيروس كورونا وعرضوا رسما كاريكاتوريا يصوره بجانب صليب نازي معقوف.
      
وكانت هناك أخبار متداولة عن اتهامات سابقة ضد منتقدي الرئيس البارزين، من ضمنهم كاتب عمود في إحدى الصحف ورسام كاريكاتير سياسي ونجم يحظى بشعبية على موقع يوتيوب، لكن القانون يستخدم بشكل متزايد ضد المواطنين العاديين.
  
لم تؤيد المحاكم أيا من الاعتقالات حتى الآن، لكن المحامين يعربون عن قلقهم من أن هذا الأسلوب أصبح شائعا.
  
ويطالب المتظاهرون بمساءلة بولسونارو بسبب إخفاقات إدارته المزعومة في التعامل مع الوباء، الذي تسبب في وفاة ما يقرب من 290 ألف شخص في البرازيل.
المصدر: أسوشييتد برس
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