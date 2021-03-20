عربي-دولي

المكسيك..اعتقال امرأة للاشتباه في ضلوعها بمقتل إسرائيليين

Lebanon 24
20-03-2021 | 18:00
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اعتقلت السلطات المكسيكية امرأة يشتبه أنها متورطة في مقتل إسرائيليين اثنين في تموز 2019، وفق ما أفاد به مكتب المدعي العام في مدينة مكسيكو.
 
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن "السلطات تعتبر أن هذه المرأة هي العقل المدبر لهذه الجريمة المزدوجة".

من جانبها، كشفت النيابة المكسيكية في "تويتر" أنه: "بعد تفتيش أمرت به شرطة التحقيق التابعة للنيابة، ألقي القبض على فانيسا.ن، يشتبه في علاقتها بوفاة شخصين من أصل أجنبي في يوليو 2019".

تجدر الإشارة إلى أنه تم قتل إسرائيليين اثنين في 24 تموز 2019، بمركز تجاري فاخر في مكسيكو سيتي، بينما كانا يجلسان في مطعم بالعاصمة، حينما اقترب رجل وامرأة منهما وأطلقا النار عليهما، من دون أن تتضح أسباب الهجوم حتى الآن، حيث ذكرت السفارة الإسرائيلية في المكسيك أن الإسرائيليين هما ألون أزولاي (41 عاما)، وبنجامين يشورون سوتشي (44 عاما)، لافتة إلى أن  كليهما لهما "سجلات إجرامية في إسرائيل والمكسيك"، فيما ذكر مكتب المدعي العام المحلي في ذلك الوقت (2019)، أنه "وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، فإن هاتين الجريمتين كانتا جزءا من تصفية المافيا للحسابات".
المصدر: روسيا اليوم
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